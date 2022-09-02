Без слез не взглянешь: что стало с секс-символами нулевых «Ангелами Чарли»

Знаменитые «Ангелы Чарли» не просто подарили зрителям несколько захватывающих часов у экрана, а навсегда изменили образ женщин в массовой культуре. Именно после премьеры этой картины все чаще и чаще в кино стали появляться и другие соблазнительные супершпионки, способные в два счета расправиться практически с любым противником. Но время берет свое, и актрисы из знаменитой ленты сейчас выглядят совсем иначе.

Например, Дрю Бэрримор, сыгравшая одну из суперагенток в возрасте 25 лет, в этом году отпраздновала уже 47-й день рождения. За это время она проделала множество изменений со своей внешностью, поэтому к рубежу в 50 лет пришла с иным цветом волос и совсем другой фигурой. На месте знойной рыжеволосой красотки теперь оказалась уставшая женщина со светлыми волосами и опухшим лицом.

Кэмерон Диас, появившаяся в образе шпионки Натали, хоть и старше Бэрримор, но выглядит несколько лучше. Ее фигура практически не изменилась, и цвет волос она оставила тот же. Впрочем, влияние времени хорошо заметно по лицу актрисы, на котором появляются морщины. Но возрастных изменений Кэмерон не стесняется и даже, как заявляют папарацци, появляется в общественных местах без макияжа.

Самой старшей из «Ангелов» Люси Лью недавно исполнилось уже 53 года. Тем временем поклонники актрисы отмечают, что она могла бы снова повторить свою роль в этом боевике. Звезда словно совсем перестала меняться: ее волосы, фигура и лицо практически не поддались ушедшим годам, а сама артистка продолжает появляться в нарядах очень похожих на те, которые носила в молодости

Но несмотря на то, что большая часть состава остросюжетного триллера сильно изменилась за 22 года, актрисы продолжают не только играть в кино, но и продюсировать собственные проекты. Дрю Бэрримор, например, вложилась в ремейк «Ангелов Чарли», который вышел на экраны в 2019 году. Фильм получил не самые лестные отзывы, ведь далеко не все артистки могут справиться с образами суперагенток так хорошо, как эта троица.