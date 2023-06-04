Без слез не взглянешь: что стало с мамой Коли Герасимова из «Гостьи из будущего»

Знаменитая советская актриса, снявшаяся в таких хитах, как «Гостья из будущего» и «Они сражались за Родину», всегда имела самую обыкновенную внешность. Но при этом благодаря своему несомненному таланту она была известной и востребованной в профессии. Родившись в семье простых советских рабочих, Татьяна с детства мечтала стать артисткой. И уже в 16 лет получила свою первую роль.

А в 18 лет она снялась у именитого Сергея Бондарчука. И именно он сыграл решающую роль в карьере знаменитости, когда не просто пригласил сыграть в своем фильме, но и помог ей поступить во ВГИК. В дальнейшем карьера Божок становилась все успешнее. Однако были и препятствия. Например, она была вынуждена отказываться от некоторых предложений. Поскольку не могла надолго оставить стариков-родителей.

Творческий успех Татьяны закончился почти сразу же после прихода 90-х. Она перестала сниматься и, чтобы хоть как-то прожить, стала озвучивать мультфильмы и зарубежное кино. Теперь же бывшая знаменитость выглядит довольно печально, на все свои 63 года — без ухода косметологов, пластических операций и прочих атрибутов красивой жизни успешных актрис.