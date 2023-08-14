Без слез не взглянешь: болезнь изуродовала самую красивую женщину в мире (фото)
Перед фанатами знаменитость предстала полностью другим человеком.
Несколько месяцев назад топ-модель Белла Хадид пропала из поля зрения публики. Как оказалось, знаменитость, признанная самой красивой женщиной в мире, все это время проходила лечение от болезни Лайма, которую ей диагностировали в 2012 году.
В течение 100 дней Белла находилась под пристальным вниманием врачей. Она проходила множество процедур, была под капельницами и старалась победить болезнь, что в итоге ей удалось.
О результатах лечения знаменитость рассказала в своих социальных сетях. Она опубликовала несколько снимков, на которых выглядит весьма изможденной, и раскрыла все детали волнующимся поклонникам.
Поклонники со всего земного шара не оставили без внимания шокирующую публикацию модели. В комментариях фанаты отметили, насколько болезненно выглядит их кумир, и пожелали ей скорейшего восстановления.
«Ты очень сильная, мы в тебя верим!», «Не сдавайся, и ты все победишь. Горжусь тобой», — пишут пользователи Сети.