Без слез не взглянешь: американка Джейн из «Сибирского цирюльника» неспроста сторонится камер

Британская актриса Джулия Ормонд прославилась в России благодаря драме «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Она сыграла американскую авантюристку Джейн, которая влюбилась в юнкера Андрея Толстого в исполнении Олега Меньшикова. Очаровательная и улыбчивая актриса полюбилась российским зрителям, но сегодня ее внешность кардинально изменилась.

58-летняя Ормонд предпочитает стареть естественно. Более того, она не следит за своей фигурой и явно не изнуряет себя диетами. Джулия сильно поправилась, из-за чего стала выглядеть старше своих лет. Теперь она тучная женщина с необъятными формами, а от былой легкости и изящности не осталось и следа.

Джулия всегда боролась со стандартами красоты и моды. Актриса не раз выступала резко против культа молодости, который навязывается обществом. Ормонд часто критиковали за ее морщины, лишний вес и одутловатое лицо, но Джулия принципиально не обращается к косметологами. В этом артистка видит свою особую миссию.

Но, несмотря на это, Ормонд всячески сторонится камер. Видимо, ее уверенность в себе не настолько непоколебима.