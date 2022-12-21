Без слез и боли никак: 2023 год станет худшим в жизни для людей этих знаков Зодиака

Накануне Нового года в глубине души сама по себе появляется надежда, что все невзгоды и беды уйдут вместе со старым годом, а на смену им придут любовь, удача, везение… Людям хочется, чтобы старые проблемы остались в прошлом, а будущее сулило лишь благополучие. К сожалению, далеко не каждый представитель зодиакальной плеяды может надеяться на то, что в грядущем году черная полоса закончится. Астрологи перечислили знаки зодиака, которым Черный Водяной Кролик не сулит ничего хорошего - вполне возможно, что год, покровителем которого он является, станет одним из самых худших в их жизни. Рассказываем, кому же в Новом году небесные светила предрекают фиаско во всех сферах.

Лев

Звезды предупреждают: первая половина наступающего 2023 года доставит Львам немало проблем и хлопот. Уроженцы огненного знака почувствуют, что запутались в своих желаниях и целях. Придется взять небольшую паузу, чтобы разобраться в себе и наметить план дальнейших действий. Обстоятельства будут складываться не в пользу Льва, однако уже летом станет немного легче. И все же до конца года представителям знака придется стойко справляться с многочисленными трудностями, в основном финансовыми.

Возможно, придется на время затянуть пояса.

Стрелец

Стрельцы - натуры свободолюбивые. Они терпеть не могут играть по чужим правилам, вот только в год Черного Водяного Кролика им придется позабыть о своем кредо. На протяжении всех двенадцати месяцев уроженцы огненного знака будут подчиняться обстоятельствам, что может на долгое время погрузить их в депрессию. Астрологи считают, что таким образом судьба собирается продемонстрировать Стрельцам необходимость время от времени идти на компромисс.

Вероятно, такой урок не придется знаку по вкусу, но в конце концов они его усвоят.

Рыбы

Уроженцы водного знака в 2023 году столкнутся с целым рядом трудностей. В первую очередь они будут касаться сферы финансов. Астрологи предупреждают Рыб о вероятности встречи с мошенниками или о долге, который может повиснуть на них. Кроме того, возникнут неожиданные сложности в личной жизни - даст о себе знать человек, которого представители предпочли бы забыть. Необходимо уделить внимание своему здоровью - в год Кролика Рыбы будут особенно подвержены плохому самочувствию.

Не стоит чрезмерно нагружать свой организм, чтобы избежать тяжелых последствий.

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