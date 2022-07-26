Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде

Фигуристка до сих пор с трудом обсуждает скандал на первенстве.

Камила Валиева рассказала о своих переживаниях на Олимпиаде в Пекине. Как оказалось, во время соревнований спортсменка чувствовала себя одиноко.

По словам звезды российской сборной, она с большим трудом справилась со скандалами, окружавшими ее во время первенства. Как призналась фигуристка, она чувствовала себя одинокой и не ощущала поддержки ни от фанатов, ни от близких людей, что очень сильно давило на нее даже во время выступлений.

«Именно в тот момент подумала, что я одна, а для меня это очень плохо», — цитирует слова Валиевой портал Sport 24.

Также спортсменка отметила, что ежедневные переживания доводили ее до слез. Фигуристка плакала каждый день из-за одиночества, поэтому даже спустя практически полгода во время интервью она не смогла сдержаться и расплакалась, вспоминая тот сложный период.