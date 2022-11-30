Без скандала не обошлось: Бузова встала на защиту новой «Иронии судьбы»

Ольга Бузова не привыкла давать себя в обиду. Знаменитость поспешила отреагировать на критику нового проекта со своим участием, который еще не успел выйти на экраны. Артистка сыграла брошенную невесту Галю в пародии на фильм Эльдара Рязанова, которая получила название «СамоИрония судьбы».

Узнав об этом, публика набросилась на экс-ведущую «Дома-2» с травлей. Многие известные медиаперсоны заявили, что не хотят смотреть современную версию «Иронии судьбы, Или с легким паром!», а уже тем более лицезреть на экране Бузову. Не смолчала и вдова легендарного режиссера. Эмма Абайдуллина отметила, что считает проект «несусветной глупостью».

Бузова же с этой точкой зрения не согласилась. Актриса встала на защиту новой картины и заявила, что у той есть особая миссия. «Благодаря тому, что сейчас в этом фильме сыграют любимые актеры и артисты нового поколения, наш с вами легендарный фильм 1976 года обязательно посмотрят тинейджеры, которые никогда не слышали об Эльдаре Рязанове», — подметила Бузова в новой публикации своего Telegram-канала.