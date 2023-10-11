Без шуток и стоя на коленях: вы не узнаете Задорнова на этом видео

Михаил Задорнов блистал на экране более 30 лет. В 2019 году артист был назван самым любимым юмористом у россиян. Несмотря на большую популярность, зрители знали не так много о жизни известного комика. Завесу тайны помогли приоткрыть архивные домашние кадры, которые все это время скрывали от публики.

На видео из 90-х Задорнов запечатлен с дочкой Леной. Сатирик играл роль лошадки, а его девочка — всадницы. Близкие звезды рассказывают, что Михаил Задорнов был надежным мужем и любящим отцом. Юморист отличался гостеприимством и внимательно относился к каждому человеку.

Единственной дочери знаменитости уже 33 года. Елену родила вторая супруга Задорнова Елена Владимировна. Женщина ведет непубличный образ жизни и редко наведывается в Россию. Известно, что звездная наследница замужем и воспитывает двоих детей.