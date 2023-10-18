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Киноафиша Статьи Без шума не обошлось: о возвращении Пугачевой знает уже вся деревня Грязь

Без шума не обошлось: о возвращении Пугачевой знает уже вся деревня Грязь

18 октября 2023 11:00
Без шума не обошлось: о возвращении Пугачевой знает уже вся деревня Грязь

В замке готовятся к возвращению звездной хозяйки.

Уже много месяцев Алла Пугачева живет на чужбине вместе с мужем и детьми. Семья обосновалась в Израиле, но обстановку там сейчас не назовешь спокойной. Поклонники всерьез опасаются за жизнь Примадонны и не оставляют надежды, что певица вернется домой. Для этого есть все основания.

Измученные шумом соседи рассказывают: в замке Пугачевой в подмосковной деревне Грязь вовсю кипит работа. Со стороны кажется, что работники ждут приезда известной семьи. Музыкальный продюсер Павел Рудченко отмечает, что возвращение Аллы Борисовны в Россию весьма вероятно.

Эксперт поделился своими соображениями в беседе с порталом PopCornNews. Рудченко подтвердил, что в загородном доме «наблюдается определенное оживление». Так что фанаты артистки могут спать спокойно.

Фото: unsplash.com, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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