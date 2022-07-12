Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без шпагата обошлось: Волочкова выставила себя на посмешище перед публикой

Без шпагата обошлось: Волочкова выставила себя на посмешище перед публикой

12 июля 2022 11:45
Без шпагата обошлось: Волочкова выставила себя на посмешище перед публикой

Фанаты высказали свое мнение.

Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников, показав одну из недавних вечеринок со своими друзьями. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личных социальных сетях.

В коротком видео, которое было сделано в кафе, Волочкова показывает, как проводит вечер в компании своих близких. Балерина не стесняется раскрепощено танцевать под хит Любови Успенской «Гитара», а в подписи рассказывает подробности.

«Умеем устраивать праздники просто так», — пишет танцовщица.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись Волочковой. Как отметили поклонники, балерина совсем не умеет танцевать и не попадает в ритм композиции.

«Большой театр вздрогнул», «Надо же так несуразно двигаться», «Руки и ноги отдельно друг от друга», «Вот такая была балерина: слуха совсем нет, топчется, не попадая в музыку», — возмущаются фанаты.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере «Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере Читать далее 25 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Related video