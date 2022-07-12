Без шпагата обошлось: Волочкова выставила себя на посмешище перед публикой

Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников, показав одну из недавних вечеринок со своими друзьями. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личных социальных сетях.

В коротком видео, которое было сделано в кафе, Волочкова показывает, как проводит вечер в компании своих близких. Балерина не стесняется раскрепощено танцевать под хит Любови Успенской «Гитара», а в подписи рассказывает подробности.

«Умеем устраивать праздники просто так», — пишет танцовщица.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись Волочковой. Как отметили поклонники, балерина совсем не умеет танцевать и не попадает в ритм композиции.