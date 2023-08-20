Без шпагата, но с «изюминкой»: вот в каком гробу похоронят Волочкову

Анастасии Волочковой только 47 лет, но она уже задумалась об организации собственной церемонии прощания. Не спешите пугаться, со здоровьем звезды все в порядке. В одном из интервью она разоткровенничалась на мрачные темы.

Балерина стала гостьей шоу, на котором ей пришлось давать короткие ответы на разные неожиданные вопросы. Женщину спросили, что люди скажут на ее похоронах.

Волочкова призналась, что понятия не имеет, какие слова услышат люди на церемонии прощания с ней. Знаменитость высказала надежду, что ее вспомнят как искреннего и доброго человека. А вот выглядеть в этот день Анастасия хочет так, как и при жизни: ярко и роскошно. Звезда пожелала жемчужно-белый гроб с золотыми вензелями и белые розы.

«Как у принцессы Дианы», — заявила балерина.

Впрочем, спешить экстравагантной знаменитости некуда. Она продолжает наслаждаться жизнью и танцами, но не боится рассуждать и на столь мрачные темы.