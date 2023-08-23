Без шипов на лбу и губ-сосисок: эпатажная звезда шоу Малахова попала в руки стилиста

Кристина Рэй попала в шоу Андрея Малахова благодаря своему необычному образу. Девушка сделала сотню инъекций филлеров в губы, из-за чего они увеличились до огромных размеров и напоминали две сосиски. Также она поставила себе несколько имплантов под кожу, поменяла форму ушей и сделала «змеиный» язык. Все это дополняла татуировка на лбу.

Но все эти модификации не сделали Кристину счастливой. Поэтому она решила вернуть натуральную красоту и обратилась на шоу «Перезагрузка». Там ей помогли добиться натуральной формы губ и подобрали женственный образ. Бунтарка превратилась в настоящую красавицу и с тех пор предпочитает естественную внешность.

Сегодня Рэй рассказывает, что этот период своей жизни предпочитает не вспоминать.