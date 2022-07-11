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Без Шепелева не обошлось: случившееся у могилы Фриске предали огласке

11 июля 2022 14:55
Без Шепелева не обошлось: случившееся у могилы Фриске предали огласке

В день рождения певицы телеведущий прислал букет на кладбище.

Каждый год 8 июля близкие и поклонники Жанны Фриске отмечают ее день рождения. Они собираются у могилы артистки, чтобы оставить там живые цветы. После этого родители Жанны устраивают традиционный ужин для друзей дочери. Как рассказывала семья певицы, многие коллеги Фриске звонят с соболезнованиями.

В этом году не обошлось и без Шепелева. На связь с родителями Жанны он не вышел и лично на кладбище не появился. Но, как выяснило издание «Комсомольская правда», телеведущий прислал на могилу Жанны букет цветов.

Напомним, после смерти Фриске в 2015 году Шепелев ограничил общение их общего сына Платона с родителями Жанны. Он не объяснял причины такого решения, но поклонники посчитали, что это связано с появлением семьи Фриске в эфирах разных ток-шоу. По всей видимости, телеведущий решил уберечь Платона от такой публичности. Кроме того, имя Жанны звучало и в скандале с пропавшими деньгами, выделенными на ее лечение от благотворительного фонда.

Но конфликты уже давно улеглись, а Платон так и не видится с бабушкой и дедушкой. В прошлом году у него появился младший брат: мальчик по имени Тихон родился в паре Шепелева с дизайнером Екатериной Тулуповой.

Фото: Legion-Media, ZERKALO/East News
Елена Королева
Елена Королева
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