Без Шепелева не обошлось: случившееся у могилы Фриске предали огласке

Каждый год 8 июля близкие и поклонники Жанны Фриске отмечают ее день рождения. Они собираются у могилы артистки, чтобы оставить там живые цветы. После этого родители Жанны устраивают традиционный ужин для друзей дочери. Как рассказывала семья певицы, многие коллеги Фриске звонят с соболезнованиями.

В этом году не обошлось и без Шепелева. На связь с родителями Жанны он не вышел и лично на кладбище не появился. Но, как выяснило издание «Комсомольская правда », телеведущий прислал на могилу Жанны букет цветов.

Напомним, после смерти Фриске в 2015 году Шепелев ограничил общение их общего сына Платона с родителями Жанны. Он не объяснял причины такого решения, но поклонники посчитали, что это связано с появлением семьи Фриске в эфирах разных ток-шоу. По всей видимости, телеведущий решил уберечь Платона от такой публичности. Кроме того, имя Жанны звучало и в скандале с пропавшими деньгами, выделенными на ее лечение от благотворительного фонда.

Но конфликты уже давно улеглись, а Платон так и не видится с бабушкой и дедушкой. В прошлом году у него появился младший брат: мальчик по имени Тихон родился в паре Шепелева с дизайнером Екатериной Тулуповой.