Без шанса на возвращение: Пугачева теперь навсегда останется в Израиле

Примадонна уже полтора года вместе с семьей живет в Израиле. Певица искала для себя и близких тихую гавань, где могла бы наслаждаться комфортной жизнью и теплым климатом. Но в последнее время обстановка на Земле обетованной изменилась, и Алла Борисовна даже задумалась о возвращении на родину. В деревне Грязь под Москвой у нее все еще стоит особняк.

Но этот вариант звездная чета быстро отмела. Близкий друг Пугачевой Александр Левшин рассказал, что в Россию ехать звезда не собирается. Сейчас артистка находится в замешательстве и еще не решила, что предпринять. Об этом рассказало издание «Экспресс газета».

Не исключено, что она отправится в Европу: недавно стало известно, что Алла Борисовна оформила для себя и детей паспорта Кипра, дающие право жить в любом государстве Евросоюза.