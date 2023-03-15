Без серенад и цветов: мужчины этих знаков Зодиака ненавидят романтику

Ужин при свечах, признание, написанное мелом на асфальте под окнами, букет цветов без всякого повода - каждая женщина мечтает о том, что ее избранник будет совершать ради нее прекрасные безумства и делать романтические сюрпризы. Однако некоторые парни не привыкли проявлять свои чувства такими способами, за что удостоились репутации самых приземленных в гороскопе. Рассказываем, о каких знаках зодиака идет речь и как они предпочитают демонстрировать свою любовь.

Дева

Мужчины, рожденные под знаком Девы, вообще довольно осторожны в вопросам любви. Они долго и тщательно выбирают вторую половинку, взвешивают и обдумывают, пока другие парни действуют.

Даже когда представитель земной стихии решится вступить в отношения, это вовсе не означает, что он открыл свое сердце до конца. Дева - далеко не романтичный знак, он не станет выражать свои чувства привычными всем способами.

Однако не стоит обижаться на мужчину этого знака за то, что не дарит букеты и не поет серенады под окном. Он проявляет свою любовь в виде поступков, заботы о комфорте возлюбленной и ее материальном достатке.

Козерог

От мужчин, рожденных под созвездием Козерога, не стоит ждать эффектных романтических жестов. Он презирает “всю эту мишуру”, да-да, именно так этот знак величает привычные всем способы ухаживания.

Практичный Козерог никогда не поймет, зачем дарить своей женщине цветы, если через несколько дней они все равно завянут. Пустая, мол, трата денег и ресурсов. Такой подход обижает избранницу этого знака.

Но на самом деле представители земной стихии вовсе не такие сухие и черствые, как можно себе вообразить. Свои чувства они показывают с помощью действий, а не красивых слов и сюрпризов. И порой это намного ценнее очередного букета.

Водолей

Еще один знак зодиака, от которого не стоит ждать романтики - Водолей. А ведь на первый взгляд парни, рожденные под этим созвездием, как раз таки производят впечатление “вольных художников”, способных на милые безумства.

На самом же деле Водолей не станет заморачиваться по поводу романтических сюрпризов. Он скорее проведет вечер за просмотром сериала, чем станет готовить для любимой ужин при свечах.

Кроме того, свободное время Водолей предпочитает проводить в компании друзей. Его партнерше остается лишь принять свободолюбивый характер этого знака или расстаться с ним.