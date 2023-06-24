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Без семьи и детей: Эллочка-людоедка прославилась за границей

24 июня 2023 06:45
Без семьи и детей: Эллочка-людоедка прославилась за границей

Построила успешную карьеру.

Наталья Воробьева увековечила себя ролью эксцентричной Эллочки-людоедки в экранизации Гайдая «12 стульев». Незамысловатые словечки героини тут же стали народными и используются до сих пор. Но как сложилась жизнь самой актрисы?

После «12 стульев» Воробьева снялась в нескольких ярких картинах, среди которых «Джентльмены удачи», «Где вы, рыцари?», «Берега». Однако в 70-х Наталья Юрьевна ушла из кино. Дело в том, что она вышла замуж за гражданина Хорватии Олега Хржича и перебралась на родину супруга.

За рубежом Воробьева приобщилась к красивой светской жизни, раутам и интеллигентному обществу. Она хотела во что бы то ни стало понравиться иностранным режиссерам, но они посчитали, что озвучивать русскоязычную актрису слишком энергозатратно. Поэтому Наталья Юрьевна освоила новую профессию.

Экранная Эллочка-людоедка начала преподавать русский язык оперным исполнителям и филологам. Воробьева стала известным и востребованным педагогом за рубежом. Она внесла огромный вклад в развитие культурного обмена между русскими и хорватами.

Сегодня 74-летняя актриса не замужем, детей у нее нет. Но Воробьева не унывает и продолжает активно работать. Она прекрасно выглядит, а ее энергичности можно только позавидовать.

Без семьи и детей: Эллочка-людоедка прославилась за границей
Фото: Кадр из фильма «12 стульев» (1971), кадр YouTube «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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