Без седых усов другой человек: молодой Каневский точно покорял советских дам красотой

Леонид Каневский уже не молод — ему 84 года. Сегодня артиста сложно представить без морщин и густой растительности на лице. А ведь когда-то он был юным красавчиком с волосами чернее смоли.

В молодости актер точно разбил не одно женское сердце. В начале своей карьеры он еще не носил усы и выглядел потрясающе.

Убедиться в этом можно, если посмотреть архивные кадры с любимцем зрителей. Например, одним из первых фильмов, в котором довелось засветиться Каневскому, стал «Город мастеров» 1965 года выпуска. Там ведущего программы «Следствие вели...» не узнать: он очаровательный брюнет.

В настоящее время Леонид Каневский продолжает работать и жить на две страны. Еще в начале 90-х он получил гражданство Израиля. У знаменитости есть родные как в России, так и на Земле обетованной, поэтому он не может однозначно ответить на вопрос о том, где же его дом.