Без Рязанова не обошлось: чем поплатился Мягков за съемки в «Служебном романе»

Эльдар Рязанов считал Андрея Мягкова одним из своих любимых актеров. Постановщик регулярно приглашал его в свои картины и находил с ним общий язык. Однако, как оказалось, иногда между ними случались творческие конфликты.

Так, на съемках «Служебного романа» Рязанов долго не мог подобрать необходимое стихотворение, которое впоследствии стало бы песней. Он потратил на поиски несколько недель, а однажды строчки сами пришли к нему на ум. Постановщик тут же записал все и решил проверить на съемочной группе, насколько хорошо подходит произведение. Рязанов прочитал свое сочинение вслух, но выдал его за творчество английского поэта Уильяма Блейка.

Все актеры остались в восторге от «У природы нет плохой погоды». Они даже не заподозрили обмана и посчитали, что произведение идеально подходит к фильму. Один лишь Мягков не осыпал Рязанова комплиментами. Как признался артист, стихотворение не показалось ему достаточно выразительным.

Режиссер не оставил без внимания такую дерзость. Уже в следующем фильме Мягков поплатился за «неправильное» мнение.