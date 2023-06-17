Без роскошных нарядов и макияжа Хюррем превращается в простушку: взгляните сами

Сегодня трудно представить в роли Хюррем кого-то, кроме Мерьем Узерли. Даже Вахиде Перчин, сыгравшая повзрослевшую султаншу, не смогла завоевать сердца зрителей.

Для молодой рыжеволосой красавицы съемки в «Великолепном веке» стали самым значимым событием в карьере. Актриса идеально подошла для роли любимой супруги Сулеймана. Однако в этом немалая заслуга костюмеров и гримеров. В роскошных нарядах и с плотным макияжем артистка смотрелась величаво, благодаря чему даже в немых сценах приковывала к себе все внимание зрителей.

Впрочем, в реальной жизни образ Мерьем не имеет ничего общего с образом ее героини. Даже после пластики и работы со стилистами актриса напоминает простушку. Она не отличается модельной внешностью, и ей редко удается грамотно подчеркнуть свои лучшие черты лица. Тем не менее преданные поклонники постоянно осыпают звезду лестными комплиментами.