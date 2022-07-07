Без ролей и должности: оскандалившаяся дочь Захарова осталась ни с чем

60-летнюю Александру Захарову настиг новый удар. Пока дочь Марка Захарова воюет в судах за авторские права на представления отца, в театре «Ленком» поменяли устав. Такое решение принял директор учреждения Марк Варшавер. Теперь там вовсе не будет позиции художественного руководителя. А заниматься с актерской труппой будет главный режиссер. Это место получил Алексей Франдетти, который специализируется на музыкальных постановках. Контракт с ним пока заключен на 12 месяцев.

Варшавер признал, что худрука после смерти Марка Захарова найти невозможно, а значит, должность проще ликвидировать. При этом, по слухам, на место как раз претендовала дочь мэтра Александра Захарова. В беседе с «Комсомольской правдой » Марк подчеркнул, что не обсуждал новость о назначении Франдетти с актрисой.

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Таким образом, оскандалившаяся дочь Захарова фактически осталась ни с чем. Высокая должность ускользнула у нее из рук, а роли в спектаклях на фоне судебных баталий с Варшавером ей не достаются.