Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный

Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный

24 сентября 2025 21:01
Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный

Обе истории основаны на реальных событиях.

Спортивное кино умеет зацепить не меньше, чем реальный матч — драмой, напряжением и личными историями. Онлайн-кинотеатр KION и «Медиа Спортс» решили проверить, какие фильмы на эту тему ближе российскому зрителю.

Опросили более 1500 человек по всей стране — и в итоге определились два фаворита: один отечественный, один зарубежный. Удивительно, но в топ не попали «Рокки» или «Движение вверх», которые первыми приходят в голову.

Лучший российский фильм: «Легенда № 17»

Абсолютным лидером среди отечественных фильмов оказалась «Легенда № 17» Николая Лебедева с Данилой Козловским в главной роли. На «Кинопоиске» у картины — заслуженные 8 баллов.

Фильм рассказывает историю становления советского хоккеиста Валерия Харламова. Детские воспоминания в Испании, знакомство с легендарным тренером Анатолием Тарасовым, поездка в Чебаркуль, игры в низшей лиге и возвращение в ЦСКА — путь героя показан со всеми ударами судьбы и проверками на прочность.

Харламов не просто проходит «школу Тарасова», а превращается в символ целой эпохи советского хоккея.

Это удачный развлекательный фильм и байопик, после просмотра которого ты становишься чуточку насмотреннее и умнее, — писали зрители.

Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный

Лучший зарубежный фильм: «Человек, который изменил все»

В зарубежной категории зрители поставили на первое место «Человека, который изменил все» Беннетта Миллера. Хит с Брэдом Питтом в роли менеджера бейсбольной команды Oakland Athletics собрал 7,7 баллов на «Кинопоиске» и по сей день остается образцом спортивной драмы без банальных приемов.

Сюжет разворачивается в 2001 году: команда терпит поражение, конкуренты богаче, система сломана. Но Билли Бин решает пойти против правил.

Вместе с молодым экономистом Питером Брэндом он внедряет революционный метод анализа игроков, полагаясь не на интуицию скаутов, а на сухие цифры.

Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный

Кино работает не только как рассказ о бейсболе, но и как универсальная драма о человеке, который бросает вызов системе.

Фильм вдохновляет и остается актуальным: настоящие перемены могут начинаться с одного человека и его упорства, — говорят рецензенты.

Ранее мы писали: С пиратских торрентов — на вершину проката: это российское фэнтези собрало в Китае $8,8 млн, а в России — всего $1,7 млн

Фото: Кадры из фильмов «Движение вверх» (2017 г.), «Человек, который изменил все» (2011 г.), «Легенда №17» (2012 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох Читать дальше 2 октября 2025
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Читать дальше 3 октября 2025
Российская комедия на 5 баллов пошла на экспорт: за границей провальный фильм приняли теплее — ремейк стал новым «Проектом X» Российская комедия на 5 баллов пошла на экспорт: за границей провальный фильм приняли теплее — ремейк стал новым «Проектом X» Читать дальше 3 октября 2025
Один момент из книги раскрыл Рона лучше, чем все фильмы о «Гарри Поттере» — но его вырезали: HBO обязаны ее показать Один момент из книги раскрыл Рона лучше, чем все фильмы о «Гарри Поттере» — но его вырезали: HBO обязаны ее показать Читать дальше 3 октября 2025
«Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле «Русская версия "Шрека"»: отечественный мульт из 2000-х зашел на Западе больше, чем «Чебурашка» — хотя он в 3 раза дешевле Читать дальше 3 октября 2025
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Читать дальше 3 октября 2025
Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино Читать дальше 3 октября 2025
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые» Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые» Читать дальше 2 октября 2025
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам Читать дальше 2 октября 2025
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше