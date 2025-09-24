Без «Рокки» и «Движения вверх»: россияне могут пересматривать эти два фильма о спорте бесконечно — один отечественный и один зарубежный

Спортивное кино умеет зацепить не меньше, чем реальный матч — драмой, напряжением и личными историями. Онлайн-кинотеатр KION и «Медиа Спортс» решили проверить, какие фильмы на эту тему ближе российскому зрителю.

Опросили более 1500 человек по всей стране — и в итоге определились два фаворита: один отечественный, один зарубежный. Удивительно, но в топ не попали «Рокки» или «Движение вверх», которые первыми приходят в голову.

Лучший российский фильм: «Легенда № 17»

Абсолютным лидером среди отечественных фильмов оказалась «Легенда № 17» Николая Лебедева с Данилой Козловским в главной роли. На «Кинопоиске» у картины — заслуженные 8 баллов.

Фильм рассказывает историю становления советского хоккеиста Валерия Харламова. Детские воспоминания в Испании, знакомство с легендарным тренером Анатолием Тарасовым, поездка в Чебаркуль, игры в низшей лиге и возвращение в ЦСКА — путь героя показан со всеми ударами судьбы и проверками на прочность.

Харламов не просто проходит «школу Тарасова», а превращается в символ целой эпохи советского хоккея.

Это удачный развлекательный фильм и байопик, после просмотра которого ты становишься чуточку насмотреннее и умнее, — писали зрители.

Лучший зарубежный фильм: «Человек, который изменил все»

В зарубежной категории зрители поставили на первое место «Человека, который изменил все» Беннетта Миллера. Хит с Брэдом Питтом в роли менеджера бейсбольной команды Oakland Athletics собрал 7,7 баллов на «Кинопоиске» и по сей день остается образцом спортивной драмы без банальных приемов.

Сюжет разворачивается в 2001 году: команда терпит поражение, конкуренты богаче, система сломана. Но Билли Бин решает пойти против правил.

Вместе с молодым экономистом Питером Брэндом он внедряет революционный метод анализа игроков, полагаясь не на интуицию скаутов, а на сухие цифры.

Кино работает не только как рассказ о бейсболе, но и как универсальная драма о человеке, который бросает вызов системе.

Фильм вдохновляет и остается актуальным: настоящие перемены могут начинаться с одного человека и его упорства, — говорят рецензенты.

