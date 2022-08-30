Без ресниц и макияжа: вышедшая на связь Волочкова вызвала оторопь

Анастасия Волочкова взбудоражила фанатов очередной публикацией в блоге. На снимке балерина предстала в интерьерах своего особняка и примерила домашний костюм, полностью отказавшись от макияжа и накладных ресниц, которые давно стали ее визитной карточкой. Артистка попыталась прорекламировать бренд сумок, однако фанаты обратили внимание именно на сам кадр. Как отметили неравнодушные пользователи Сети, знаменитость выглядит на фото весьма болезненно и совершенно на себя не похожа.

«Плохо выглядите очень», «Анастасия, переживаю за вас», «Вы очень сильно изменились», — пишут подписчики в социальных сетях артистки.

Некоторые фанаты даже призвали Волочкову как можно скорее обратиться к врачам за консультацией. Перемены во внешности, как уверены поклонники, выглядят слишком серьезно, чтобы не беспокоиться о них.