Без работы не остался: Малахов вернется на экраны с новым ток-шоу

После того как шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» убрали из сетки вещания, многие озаботились участью популярного ведущего. В Сети ходили слухи о том, что его успешная и длительная карьера на телевидении подошла к концу. Однако для поклонников знаменитости появились хорошие новости.

Оказалось, что Малахов не остался без работы. Совсем скоро он вернется на экраны с новым ток-шоу. Подробностями в беседе с корреспондентом портала PROZVEZD поделилась Аника Керимова. По словам звездного дизайнера, проект, который будет вести Малахов, несколько отличается от «Прямого эфира». Шоу обещает быть менее скандальным и более серьезным.

«Планируют поднимать актуальные темы», — поведала Керимова.

Также она отметила, что руководители каналов понимают, какую важную миссию несет телеведущий. Дизайнер назвала его «главной таблеткой от всех болезней» для российских бабушек.