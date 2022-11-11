Без публичных оскорблений не обошлось: почему Высоцкий так и не снялся у Рязанова

Эльдар Рязанов посвятил несколько своих картин Владимиру Высоцкому. Режиссер мог поработать вместе с легендарным актером, но делать этого не захотел, сославшись на причину, которая сегодня покажется довольно странной.

В фильме «Сирано де Бержерак» кинодел хотел снять Евгения Евтушенко. Тот даже пришел на пробы, результат которых полностью удовлетворил режиссера, желавшего показать в своей ленте жесткое противостояние поэта и власти. Он утвердил писателя на роль, но тут в дело вмешались руководители Госкино. Те явно дали понять Рязанову: или он выбирает другого исполнителя главной роли, или говорить не о чем.

Узнав об этом, Высоцкий предложил Эльдару Александровичу свою кандидатуру. Режиссер отказываться не стал, но лишь из вежливости. Он устроил артисту пробы, после которых не обошлось без публичных оскорблений.

Свой отказ Рязанов объяснил Высоцкому тем, что ему нужен именно поэт, а не актер. Теперь это звучит немыслимо, но тогда Владимир Семенович еще не проявил свой писательский талант во всей красе. Это случилось гораздо позже, и когда режиссер прочел сборник стихов того, кого когда-то счел недостойным звания поэта, то поспешил взять свои слова обратно. Он покаялся перед артистом и признался: если бы он снимал «Сирано де Бержерака» сейчас, то работал бы только с Высоцким.