Без призраков, но с детскими смертями: один из самых страшных ужастиков года появился на свет благодаря реальной трагедии

На первый взгляд «Верни её из мёртвых» — это пугающая история о призраках, вселении и запретной попытке вернуть умершего. Но её настоящие корни — не в жанровых трюках, а в настоящем горе, которое невозможно придумать. Режиссёры фильма, братья Дэнни и Майкл Филиппу, рассказали, что картина родилась из боли, пережитой их семьёй.

Во время работы над сценарием в семье произошла трагедия — их кузина потеряла двухлетнего сына. Братья были рядом в тот момент, в больнице, когда вокруг мальчика собрались родные, пытаясь удержать его, словно ещё можно что-то изменить. Мать не могла отпустить его руку — и казалось, что она никогда не сможет жить дальше.

Именно в этом невыносимом ощущении — страхе, что горе сожрёт человека целиком — и зародилась идея фильма.

В отличие от их прошлой картины «Два, три, демон, приди!» — шумного, почти тусовочного хоррора, — «Верни её из мёртвых» стал глубоко личным высказыванием. Не столько ужастик, сколько история о боли, которую невозможно вынести, о матери, которая не может отпустить, и о том, как горе может стать дверью в нечто куда более пугающее, чем потустороннее.

Здесь ужас — не в скримерах, а в том, как душа цепляется за потерянное, сходит с ума от невозможности забыть.

Филиппу признаются: снимать этот фильм было катарсисом. В процессе съёмок умер ещё один близкий друг семьи, и именно работа над сценами помогла им прожить и это. Они не хотели делать просто страшное кино — им было важно выговориться, и кино стало формой боли. В итоге получилась история, в которой страх и скорбь слились в единое, тягучее, тревожное полотно.

