Без признаний и объятий: эти 3 знака Зодиака самые черствые
От представителей этих знаков не дождёшься сентиментальности.
Заплакать от переизбытка чувств во время просмотра трогательного фильма? Броситься на шею близкому человеку после длительной разлуки? Делиться своими эмоциями по любому поводу? Все это точно не о представителях некоторых знаков зодиака. Порой окружающим кажется, что эти загадочные личности вообще не способны на какие-либо чувства, а в их груди вместо сердца - ледышка. Так ли это на самом деле, разобрались астрологи. Они рассказали, какие знаки зодиака сидят с каменным лицом даже когда смотрят "Титаник" и по каким причинам они так скупы на эмоции и их проявление.
Дева
Слово "сентиментальность" отсутствует в лексиконе представителей земной стихии. При принятии любых решений они руководствуются логикой и разумом, а вот на эмоции и чувства, - не только на свои, но и на чужие, - внимания не обращают.
Вот еще, зачем Деве ломать над этим свою светлую голову!
Можно сколько угодно ползать перед уроженцем этого знака на коленях и слезно молить о помощи - если этот поступок не вписывается в планы Девы, она совершенно точно ответит отказом. А если будете настаивать, сделаете только хуже - подопечные земной стихии отправят вас в “черный список”.
Скорпион
Если Скорпион идет на какой-то шаг, значит, это принесет ему пользу. Уроженцы водного знака смотрят на мир исключительно через призму выгоды - все остальное даже не берется в расчет. Да, Скорпион знает, что в гороскопе за ним закрепилась репутация черствого сухаря, но его это не волнует.
Даже не пытайтесь завести с представителем этого знака задушевный разговор - на такие мелочи у него попросту нет времени.
Вместо сочувствия, радости, удивления или других эмоций вы не получите от Скорпиона ничего, кроме презрительного взгляда: мол, я занят, отвлекают тут всякие!
Козерог
Представители земной стихии могли бы носить титул Мистера или Миссис Невозмутимость. В любой ситуации они остаются верны себе - на лице, словно маска, застыло одно и то же непроницаемое выражение. Никогда не понятно до конца, какие именно чувства владеют Козерогом в настоящий момент - он мастерски их скрывает.
Кажется, даже если вы прольете на колени уроженцу знака обжигающе горячий кофе, он лишь тяжко вздохнет и примется вытирать пятна от напитка салфетками.
Ни возмущения, ни праведного гнева, ни расстройства - Козерог не продемонстрирует никаких ярких эмоций.