Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу

Дочь Михаила Ефремова Вера стала студенткой Высшей школы экономики. Год ее обучения стоит 650 тысяч рублей.

Наследница артиста выбрала для себя направление, которое считается одним из самых престижных в вузе. Дело в том, что на потоке допускается обучение лишь 100 студентов, а все места платные. К тому же часть лекций будет проходить на английском языке. После окончания университета Вера сможет заниматься как журналистикой, так и продюсированием проектов, связанных с искусством. Или же девушка посвятит себя другим смежным специальностям.

По данным портала «СтарХит », за обучение 17-летней дочери актера будет платить ее мать Софья. Избранница артиста, которая также родила ему сына Бориса и дочь Надежду, занимается звукорежиссурой и преподает в Институте современного искусства в Москве.

Пока неизвестно, почему Вера решила выбрать именно эту специальность и не пошла по стопам своих родственников. Ранее наследница Ефремова не скрывала, что мечтает быть похожей на свою бабушку и хочет стать знаменитой актрисой.