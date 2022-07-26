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Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу

26 июля 2022 13:30
Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу

Родственники артиста столкнулись с большими расходами.

Дочь Михаила Ефремова Вера стала студенткой Высшей школы экономики. Год ее обучения стоит 650 тысяч рублей.

Наследница артиста выбрала для себя направление, которое считается одним из самых престижных в вузе. Дело в том, что на потоке допускается обучение лишь 100 студентов, а все места платные. К тому же часть лекций будет проходить на английском языке. После окончания университета Вера сможет заниматься как журналистикой, так и продюсированием проектов, связанных с искусством. Или же девушка посвятит себя другим смежным специальностям.

По данным портала «СтарХит», за обучение 17-летней дочери актера будет платить ее мать Софья. Избранница артиста, которая также родила ему сына Бориса и дочь Надежду, занимается звукорежиссурой и преподает в Институте современного искусства в Москве.

Пока неизвестно, почему Вера решила выбрать именно эту специальность и не пошла по стопам своих родственников. Ранее наследница Ефремова не скрывала, что мечтает быть похожей на свою бабушку и хочет стать знаменитой актрисой.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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