Без полиции не обошлось: выходка племянницы Джулии Робертс шокировала фанатов

Эмма Робертс известна не только как актриса, но и как бывшая возлюбленная Эвана Питерса. Со стороны звезды казались счастливой парой, в то время как в их отношениях творился настоящий кошмар.

Коллеги актеров уверяли, что работать с ними на одной съемочной площадке было попросту невозможно. Возлюбленные то и дело ссорились, после чего не менее бурно мирились прямо у всех на глазах.

Казалось, что такой формат отношений устраивает обоих, но однажды дело дошло до скандала, в который пришлось вмешаться полиции. Конфликт произошел в гостиничном номере — оттуда доносился такой шум, что другие постояльцы отеля не на шутку перепугались.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, то обнаружили Эвана с разбитым носом и следами укусов по всему телу, а Эмму в слезах. Такая выходка племянницы Джулии Робертс не сошла ей с рук — знаменитость доставили в участок, правда, впоследствии отпустили.

После громкого инцидента звезды «Американской истории ужасов» встречались еще несколько лет и даже планировали пожениться. В любом случае до свадьбы дело так и не дошло: в 2019 году Робертс и Питер расстались.