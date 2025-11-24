Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без «Поднятия уровня в одиночку» и «Магической битвы»: кто обошёл Сон Джин‑у с Годжо Сатору в топ‑5 лучших аниме 2020‑х?

Без «Поднятия уровня в одиночку» и «Магической битвы»: кто обошёл Сон Джин‑у с Годжо Сатору в топ‑5 лучших аниме 2020‑х?

24 ноября 2025 11:32
Сон Джин‑у и Годжо Сатору

Список получился таким, что хоть сейчас садись и пересматривай. Но и поспорить есть о чем.

Если вы думали, что «Поднятие уровня в одиночку» или «Магическая битва» гарантированно займут верхние строчки в рейтингах аниме десятилетия, – сюрприз! Портал Collider составил список лучших аниме 2020‑х, и признанные хиты оказались далеко не на первых местах.

«Магическая битва» – лишь шестая, «Дандадан» – десятая, а «Поднятие уровня в одиночку» и вовсе замыкает топ-15. Так кто же вырвался вперед? Давайте разбираться.

1. «Киберпанк: Бегущие по краю» (Cyberpunk: Edgerunners, 2022–)

Без «Поднятия уровня в одиночку» и «Магической битвы»: кто обошёл Сон Джин‑у с Годжо Сатору в топ‑5 лучших аниме 2020‑х?

На первой строчке – аниме, которое многие смотрели с опаской, но в итоге остались в полном восторге. История Дэвида Мартинеса, потерявшего мать и оказавшегося в эпицентре противостояния могущественных корпораций, поражает:

  • визуальной эстетикой – анимация и арт‑стиль буквально завораживают;
  • динамикой – экшен‑сцены держат в напряжении от начала до конца;
  • эмоциональной глубиной – трагическая арка главного героя заставляет сопереживать до последнего кадра.

«Киберпанк: Бегущие по краю» создает цельный, живой мир, где каждый персонаж и каждая деталь работают на общую атмосферу техно‑ада. Неудивительно, что это аниме назвали лучшим в десятилетии.

2. «Провожающая в последний путь Фрирен» (Frieren: Beyond Journey’s End, 2023–)

Без «Поднятия уровня в одиночку» и «Магической битвы»: кто обошёл Сон Джин‑у с Годжо Сатору в топ‑5 лучших аниме 2020‑х?

Второе место занял сериал, который переосмысляет фэнтези‑жанр. Эльфийка Фрирен, пережившая своих спутников, отправляется в путешествие, чтобы осмыслить утраченное время. Что делает это аниме особенным:

  • неспешный, но завораживающий ритм – история разворачивается постепенно, позволяя прочувствовать каждый момент;
  • глубокая проработка персонажей – у каждого героя своя уникальная мотивация и история;
  • атмосфера – уютная, но в то же время пронзительная, она оставляет след в душе.

Размышление о времени, памяти и человеческих отношениях – звучит как что-то точно «не анимешное», но вот мы здесь.

3. «Плутон» (Pluto, 2023)

Без «Поднятия уровня в одиночку» и «Магической битвы»: кто обошёл Сон Джин‑у с Годжо Сатору в топ‑5 лучших аниме 2020‑х?

Третью строчку занял нео‑нуар от Наоки Урасавы – автора, чье имя уже стало синонимом качества. Сюжет вращается вокруг андроида Гезихта, расследующего серию убийств роботов‑ветеранов. Почему «Плутон» впечатляет:

  • сложный сюжет – детективная интрига переплетается с философскими вопросами о человечности;
  • визуал – анимация сочетает реалистичность с художественной выразительностью;
  • персонажи – у каждого своя трагическая история и мотивы.

Это аниме не боится затрагивать тяжелые темы, но делает это с изяществом и глубиной.

4. «О движении Земли» (Orb: On the Movements of the Earth, 2024–2025)

Без «Поднятия уровня в одиночку» и «Магической битвы»: кто обошёл Сон Джин‑у с Годжо Сатору в топ‑5 лучших аниме 2020‑х?

Четвертое место досталось проекту, который на первый взгляд может показаться неспешным. Действие разворачивается в Польше XV века, где молодой Рафал сталкивается с запретными знаниями о строении Вселенной. Чем цепляет это аниме:

  • исторической достоверностью – атмосфера эпохи передана с вниманием к деталям;
  • интеллектуальной глубиной – это не просто история о науке, а размышление о человеческой природе;
  • характерами – герои вызывают сопереживание, несмотря на разницу во времени.

Здесь нет экшена, но есть нечто большее – сила идеи и вера в человеческий разум.

5. «Необычное такси» (Odd Taxi, 2021)

Без «Поднятия уровня в одиночку» и «Магической битвы»: кто обошёл Сон Джин‑у с Годжо Сатору в топ‑5 лучших аниме 2020‑х?

Замыкает топ‑5 аниме, которое поначалу не привлекло внимания, но после выхода взорвало интернет. Главный герой – 41‑летний Одокава, таксиста, который видит людей в образе животных. Его пассажиры втягивают его в запутанное дело, где:

  • мистика сочетается с реальностью – необычный дар героя добавляет истории глубины;
  • сюжет держит в напряжении – каждая серия раскрывает новые детали заговора;
  • финал поражает – одна из лучших концовок в истории аниме.

«Необычное такси» доказывает: даже простая на первый взгляд история может стать шедевром, если в нее вложить душу.

Ранее мы писали: Это аниме с 8.1 на IMDb стало одним из лучших на Crunchyroll: а заодно выявило глупый штамп – привет от Тодзи из «Магической битвы»

Фото: Кадры из сериалов «Поднятие уровня в одиночку», «Магическая битва», «Киберпанк: Бегущие по краю», «Провожающая в последний путь Фрирен», «Плутон», «О движении Земли», «Необычное такси»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Читать дальше 8 декабря 2025
Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же Читать дальше 7 декабря 2025
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1? Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1? Читать дальше 9 декабря 2025
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Читать дальше 7 декабря 2025
Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона Читать дальше 7 декабря 2025
«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео) «Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео) Читать дальше 6 декабря 2025
«Магическая битва: Казнь»: узнали, стоит ли сидеть в кино до конца титров - сцена есть, но смысла мало «Магическая битва: Казнь»: узнали, стоит ли сидеть в кино до конца титров - сцена есть, но смысла мало Читать дальше 6 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше