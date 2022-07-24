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Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару

24 июля 2022 09:40
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару

Помогли нейросети.

Публике предоставили возможность увидеть, как старели бы Алла Пугачева и София Ротару, будь они рядовыми россиянками. Сегодня артистки не выглядят на свой пенсионный возраст, что пресса, зрители и эксперты объясняют пластическими операциями.

Состарить Аллу Борисовну и Софию Михайловну помогли нейросети. Для этого их архивные фото, где обе звезды запечатлены молодыми, обработали на компьютере и получили занимательный результат.

«С фотографий на нас мудрыми глазами ласково смотрят простые добрые лица обычных русских бабушек. Никакого гламура — зато естественно, но для самих артисток это неприемлемо», — описали конечный вариант в программе «Как стать красивой».

Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару

Именно так, по идее, должны были бы выглядеть 70-летние Ротару и Пугачева без круговой подтяжки, блефароспластики и прочих манипуляций с внешностью.

Только гляньте! Вот как выглядели бы дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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