Без пластики не обошлось: изменившаяся Меган Маркл взбудоражила народ

Многие поклонники монаршей семьи заметили, что Меган Маркл в последнее время старалась не выходить в свет. Некоторые даже предположили, что таким образом американка проявила свое уважение к Карлу III, поскольку совсем скоро состоится его коронация. Однако это мнение было ошибочным.

Жена принца Гарри появилась в ролике своего знакомого фотографа и вновь привлекла к себе внимание общественности, взбудоражив британских подданных. Голливудская знаменитость стала выглядеть иначе — похоже, что это результат работы пластического хирурга. Щеки женщины стали меньше, а подбородок приобрел более вытянутую форму. Помимо этого, на ее лице заметны следы блефаропластики, из-за которой веки актрисы заметно приподнялись.

Такое вмешательство в свою внешность вряд ли может позволить себе Кейт Миддлтон или другой достойный представитель королевской семьи. Впрочем, лишь пластические операции могут объяснить долгое отсутствие Меган Маркл в публичном поле.