Без пластики и «зубов-унитазов»: как Бабкина годами сводила мужчин с ума

Сегодня белоснежная сияющая улыбка — это практически обязательная черта для попадания на звездный олимп. Но еще двадцать-тридцать лет назад знаменитости выглядели намного натуральнее, и даже брекеты для исправления прикуса ставили себе немногие. Каждый решает сам, что лучше — неестественная «фаянсовая» белизна или натуральные несовершенства. Но посмотреть на то, как выглядели известные артистки до бьюти-процедур и отбеливания зубов, сегодня очень интересно.

Надежда Бабкина сегодня одна из главных фанаток омоложения и бьюти-процедур. Она не только сделала множество подтяжек и уколов красоты, но и поставила себе виниры — идеально ровные и неправдоподобно белые накладки на зубы. Теперь ее улыбка сверкает так, что глаза слепит. Но так было далеко не всегда.

В молодости певица могла похвастаться вполне натуральной улыбкой: ее не портила даже сильная щель между зубами. Хотя собственные зубы Бабкиной и уступают по белизне винирам, но в такой естественности было особое обаяние.