Без пластики и макияжа: в молодости Кадышевой не было равных (фото)

В последнее время Надежда Кадышева не на шутку пугает народ своим внешним видом. Артистка не так часто появляется на публике, а когда все-таки выходит в свет, то многие ее не узнают.

Ходят слухи, что знаменитость сильно больна, поэтому так заметно сдала. К тому же нельзя списывать возраст со счетов — певице 64 года. Время ее не пощадило. Звезда сильно постарела, а пластические хирурги, к которым, как уверены поклонники, обращалась исполнительница, сделали только хуже.

Между тем преданные фанаты помнят, какой конфеткой Кадышева была в молодости. С архивных фото и видео на интернет-пользователей смотрит очаровательная молодая женщина, еще не утратившая естественной красоты.

На сцене Надежда Никитична часто отказывалась от яркого макияжа, которым злоупотребляет теперь. Да и наряды для выступлений она выбирала гораздо скромнее.