Без парика, но в старой студии: Малахов готовится к триумфальному возвращению на ТВ
Журналист собирается удивлять своих зрителей.
Вот уже полгода Андрей Малахов не появляется на отечественном телевидении. Знаменитый «Прямой эфир» был закрыт, а новое шоу так и не успело оказаться на экранах. Многие фанаты гадали, чем же сейчас занят популярный телеведущий. Как оказалось, журналист в последнее время ведет активную подготовку к съемкам своего нового шоу.
Работа над проектом будет проходить в той же студии, где снимали «Прямой эфир», только декорации будут совершенно другими. Как отмечают продюсеры нового шоу «Малахов», телеведущий решил сделать свою программу более масштабной и эффектной.
«Это будет феерия», — рассказывает продюсер Феликс Абраамян в беседе с порталом Prozvezd.info.
При этом пока неизвестно, когда именно передача выйдет в эфир. Все подробности «Малахова» держатся в строжайшем секрете, но пользователи Сети предполагают, что смогут увидеть первые выпуски шоу уже в сентябре.