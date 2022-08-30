Без парика, но в старой студии: Малахов готовится к триумфальному возвращению на ТВ

Вот уже полгода Андрей Малахов не появляется на отечественном телевидении. Знаменитый «Прямой эфир» был закрыт, а новое шоу так и не успело оказаться на экранах. Многие фанаты гадали, чем же сейчас занят популярный телеведущий. Как оказалось, журналист в последнее время ведет активную подготовку к съемкам своего нового шоу.

Работа над проектом будет проходить в той же студии, где снимали «Прямой эфир», только декорации будут совершенно другими. Как отмечают продюсеры нового шоу «Малахов», телеведущий решил сделать свою программу более масштабной и эффектной.

«Это будет феерия», — рассказывает продюсер Феликс Абраамян в беседе с порталом Prozvezd.info.

При этом пока неизвестно, когда именно передача выйдет в эфир. Все подробности «Малахова» держатся в строжайшем секрете, но пользователи Сети предполагают, что смогут увидеть первые выпуски шоу уже в сентябре.