Без парика и в хламиде: состояние засветившейся с Пугачевой Вайкуле вызвало оторопь

Лайма Вайкуле впервые за долгое время вышла в свет. Артистка в компании певицы Аллы Пугачевой посетила в Риге премьеру фильма «Жена Чайковского».

На светском мероприятии знаменитость появилась в брючном костюме. При этом она отказалась от парика и показалась с ультракороткой стрижкой. Фотографам удалось снять Вайкуле и Пугачеву вместе. Впоследствии один из снимков был опубликован Telegram-каналом «Я все вам расскажу ».

Интернет-пользователи не стали скрывать, что состояние Вайкуле вызвало у них оторопь. Многие отметили, что артистка заметно изменилась. Кроме того, в Сети вновь заговорили о страшной болезни исполнительницы. По слухам, она борется с раком груди.