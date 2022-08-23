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Без парика и в хламиде: состояние засветившейся с Пугачевой Вайкуле вызвало оторопь

23 августа 2022 16:20
Без парика и в хламиде: состояние засветившейся с Пугачевой Вайкуле вызвало оторопь

В Сети вновь заговорили о страшном диагнозе звезды.

Лайма Вайкуле впервые за долгое время вышла в свет. Артистка в компании певицы Аллы Пугачевой посетила в Риге премьеру фильма «Жена Чайковского».

На светском мероприятии знаменитость появилась в брючном костюме. При этом она отказалась от парика и показалась с ультракороткой стрижкой. Фотографам удалось снять Вайкуле и Пугачеву вместе. Впоследствии один из снимков был опубликован Telegram-каналом «Я все вам расскажу».

Без парика и в хламиде: состояние засветившейся с Пугачевой Вайкуле вызвало оторопь

Интернет-пользователи не стали скрывать, что состояние Вайкуле вызвало у них оторопь. Многие отметили, что артистка заметно изменилась. Кроме того, в Сети вновь заговорили о страшной болезни исполнительницы. По слухам, она борется с раком груди.

«Одна словно из дурдома в пижаме сбежала, вторая — в черном капюшоне и хламиде, топора в руках не хватает», «Это Вайкуле? Похоже, она реально лечится», «Грустное фото. Все стареем», — подметили интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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