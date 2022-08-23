Без парика и в хламиде: состояние засветившейся с Пугачевой Вайкуле вызвало оторопь
В Сети вновь заговорили о страшном диагнозе звезды.
Лайма Вайкуле впервые за долгое время вышла в свет. Артистка в компании певицы Аллы Пугачевой посетила в Риге премьеру фильма «Жена Чайковского».
На светском мероприятии знаменитость появилась в брючном костюме. При этом она отказалась от парика и показалась с ультракороткой стрижкой. Фотографам удалось снять Вайкуле и Пугачеву вместе. Впоследствии один из снимков был опубликован Telegram-каналом «Я все вам расскажу».
Интернет-пользователи не стали скрывать, что состояние Вайкуле вызвало у них оторопь. Многие отметили, что артистка заметно изменилась. Кроме того, в Сети вновь заговорили о страшной болезни исполнительницы. По слухам, она борется с раком груди.
«Одна словно из дурдома в пижаме сбежала, вторая — в черном капюшоне и хламиде, топора в руках не хватает», «Это Вайкуле? Похоже, она реально лечится», «Грустное фото. Все стареем», — подметили интернет-пользователи.