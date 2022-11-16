Без парика и пластики: в этой худышке вы ни за что не узнаете Машу Распутину (видео)
Годы не пощадили звезду.
Маша Распутина выбрала для себя сценический образ, от которого не намерена отказываться. Артистка делает все возможное, чтобы поклонники забыли о ее возрасте — выбирает откровенные наряды, носит парики, ложится под нож хирурга.
А ведь на заре сольной карьеры знаменитость была совсем другой. В Сети можно увидеть выступление исполнительницы на «Песне года-89». Для выхода на сцену она выбрала весьма нескромный образ: короткое алое платье и черные полупрозрачные колготки. Тем не менее в этой худышке без парика и пластики практически невозможно узнать Распутину.
Звезда изменила в своей внешности практически все. Еще 20 лет назад она закачала в губы силикон, из-за чего они стали казаться огромными. Скорректировала артистка свой и без того аккуратный и небольшой носик: его спинка стала еще более узкой, а кончик — неестественно острым.
Также, по слухам, певица удалила комки Биша, сделала блефорапластику, изменив форму и разрез глаз, вставила импланты в грудь и подбородок, добавила объем скулам. Как пишут в Сети, вдобавок к этому Распутина не забывает делать уколы красоты и подтяжку кожи лица.