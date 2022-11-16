Без парика и пластики: в этой худышке вы ни за что не узнаете Машу Распутину (видео)

Маша Распутина выбрала для себя сценический образ, от которого не намерена отказываться. Артистка делает все возможное, чтобы поклонники забыли о ее возрасте — выбирает откровенные наряды, носит парики, ложится под нож хирурга.

А ведь на заре сольной карьеры знаменитость была совсем другой. В Сети можно увидеть выступление исполнительницы на «Песне года-89». Для выхода на сцену она выбрала весьма нескромный образ: короткое алое платье и черные полупрозрачные колготки. Тем не менее в этой худышке без парика и пластики практически невозможно узнать Распутину.

Звезда изменила в своей внешности практически все. Еще 20 лет назад она закачала в губы силикон, из-за чего они стали казаться огромными. Скорректировала артистка свой и без того аккуратный и небольшой носик: его спинка стала еще более узкой, а кончик — неестественно острым.

Также, по слухам, певица удалила комки Биша, сделала блефорапластику, изменив форму и разрез глаз, вставила импланты в грудь и подбородок, добавила объем скулам. Как пишут в Сети, вдобавок к этому Распутина не забывает делать уколы красоты и подтяжку кожи лица.