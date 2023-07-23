Без парика и макияжа: в Сеть угодили чересчур честные фото Пугачевой, способные напугать

Алла Пугачева давно обосновалась в социальных сетях. На фотографиях в своем блоге Примадонна выглядит великолепно. Артистка не забывает про безупречный макияж, а ее прическа всегда идеальна благодаря парикам.

Однако есть на странице звезды и несколько снимков, на которых она запечатлена без мейкапа и накладок из волос. И эти кадры способны напугать любого интернет-пользователя. Мягко говоря, на них исполнительница выглядит непривычно.

Однако специалисты уверяют, что для своего возраста Пугачева отлично сохранилась. Правда, дело не в прекрасной генетике, а в достижениях пластической хирургии.

В беседе с порталом Woman пластический хирург Амжад Аль-Юсеф похвалил состояние кожи и четкий овал лица Аллы Борисовны. Эксперт предположил, что артистка сделала эндоскопическую подтяжку лба, а также блефаропластику. В любом случае певица не желает высказываться о том, действительно ли ложилась на операционный стол.