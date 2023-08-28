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Без парика и макияжа: онкобольную Кадышеву выставили в неприглядном свете

28 августа 2023 19:45
Без парика и макияжа: онкобольную Кадышеву выставили в неприглядном свете

Фанаты беспокоятся о состоянии певицы.

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» в последние годы очень редко появляется на публике. Артистка отменила концерты и сосредоточилась на своем здоровье. Уже долгое время она борется с онкологическим заболеванием.

В Сети появилось свежее фото Кадышевой, сделанное одним из поклонников. Звезда выступала на небольшую аудиторию в частном заведении. Ее внешний вид встревожил поклонников.

Исполнительница была без парика и с гораздо меньшим количеством макияжа, чем обычно. Надежда Никитична была одета в стильную блузку и юбку, а не в привычный сценический костюм в народном стиле.

Пользователи отмечают, что артистка сильно похудела и осунулась.

«Жаль ее», — пишут в комментариях под фото.

Публикацию этого снимка фанаты «Золотого кольца» не оценили.

Без парика и макияжа: онкобольную Кадышеву выставили в неприглядном свете

«Зачем такое выкладывать в Сеть, раз человек выглядит плохо после онкологии», — возмущаются они.

Фото: Oleg Rodionov/Russian Look/Global Look Press, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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