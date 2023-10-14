Без парика и грима: появилось честное фото Малахова, скрывавшего очевидную проблему

Андрей Малахов работает на телевидении уже более 20 лет. За прошедшие годы образ звезды почти не менялся: неизменные костюм с галстуком, большие очки, обаятельная улыбка и густая шевелюра. Но в последнее время ведущий заметно изменился: располнел и начал носить парики. Поклонники забеспокоились. В ответ на реакцию общественности Малахов показал себя в естественном облике.

Шоумен опубликовал селфи из стоматологии. Звезда похвасталась новыми зубами, но подписчики обратили внимание на прическу кумира. Андрей Малахов предстал без привычной гривы — с короткой стрижкой под ежика. Тем самым лишь подогрел слухи о тяжелой болезни.

Публика уверена, что ведущий борется с серьезным недугом. В Сети судачат, что Малахов лечится от онкологии, а его волосы выпали в ходе борьбы с заболеванием. Впрочем, сам шоумен никак не комментирует эту информацию и держит состояние своего здоровья в тайне.