Без парика и грима: народ обомлел при виде Стриженовой в обычной жизни
Жертва пластики.
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова тщательно ухаживает за собой. Стриженова регулярно посещает косметолога и не пренебрегает услугами пластического хирурга – неудивительно, что у 54-летней артистки такое гладкое лицо. Также звезде на помощь приходят фильтры и фотошоп.
Правда, пользователи Сети считают облик Екатерины Стриженовой фальшивым и сетуют на то, что артистка давно утратила свою естественность.
«Что у вас с лицом и губами?», «Стриженова уже не та. Как будто от зуба щека опухла. Некрасиво сделали и нос. Мне больше нравилась настоящая Стриженова», «Сколько же пластики на этом лице», «Скоро зафильтруетесь до того, что как младенцы будете выглядеть», «Искажение на лицо и на лице!», – пишут недовольные комментаторы.