Без парика и грима: народ обомлел при виде Стриженовой в обычной жизни

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова тщательно ухаживает за собой. Стриженова регулярно посещает косметолога и не пренебрегает услугами пластического хирурга – неудивительно, что у 54-летней артистки такое гладкое лицо. Также звезде на помощь приходят фильтры и фотошоп.

Правда, пользователи Сети считают облик Екатерины Стриженовой фальшивым и сетуют на то, что артистка давно утратила свою естественность.