Без парика и фотошопа: фото 58-летней Алены Апиной ошарашило россиян
Внешность звезды подверглась жесткой критике.
Алена Апина, как и большинство ее коллег по цеху, старается показываться на публике при полном параде — с ярким макияжем и безупречной укладкой. Тем не менее скрыть себя настоящую от поклонников популярной певице не удалось.
В Сеть попало видео, в кадрах которого знаменитость запечатлена не в лучшей форме. Обычно Апина не отказывается от ретуши своих снимков, но на этот раз показалась перед интернет-пользователями без фотошопа. Вдобавок к этому она предстала без парика.
Увиденное ошарашило россиян. Многие из них обратили внимание на губы артистки, которые посчитали слишком большими. Нашлись и такие, кто раскрыл правду о настоящем возрасте исполнительницы хита «Электричка».
«Не могу сконцентрироваться. Вижу одни губы», «Осы за губу покусали», «Почему она все время уменьшает свой возраст. Апина с 1963 года — ей должно быть 60 лет, а не 58», — подметили интернет-пользователи.