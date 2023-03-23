Без парика и фотошопа: фото 58-летней Алены Апиной ошарашило россиян

Алена Апина, как и большинство ее коллег по цеху, старается показываться на публике при полном параде — с ярким макияжем и безупречной укладкой. Тем не менее скрыть себя настоящую от поклонников популярной певице не удалось.

В Сеть попало видео, в кадрах которого знаменитость запечатлена не в лучшей форме. Обычно Апина не отказывается от ретуши своих снимков, но на этот раз показалась перед интернет-пользователями без фотошопа. Вдобавок к этому она предстала без парика.

Увиденное ошарашило россиян. Многие из них обратили внимание на губы артистки, которые посчитали слишком большими. Нашлись и такие, кто раскрыл правду о настоящем возрасте исполнительницы хита «Электричка».