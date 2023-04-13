Без остановки рисовала картины: судьба советской девочки-вундеркинда трогает до слез

Малышка, которая поразила весь мир своим желанием рисовать. С самого детства она держала в руках кисти и творила настоящие шедевры. За свое недолгое существование, всего 36 лет, она успела нарисовать более двух тысяч различных картин. Все картины были сделаны от всей души и сердца, в каждой из них была частичка ее жизни.

Однако даже самым светлым людям порой приходится бороться с ужасными проблемами в жизни. Сашеньке пришлось испытать на себе ужасную болезнь — лейкоз. Неожиданный недуг повалил девочку с ног. Родители заметили, что маленькая девочка температурит и страдает от постоянных головных болей.

Долгое время малышка провела дома, под присмотром. К сожалению, в итоге она смогла дожить лишь до 36 лет. После смерти девушки картины распространились по всему миру. За 16 лет мир увидел более 110 выставок, на которых были только лучшие картины Александры. На данный момент в украинском городе Полтава есть детская художественная галерея, названная в честь Александры Путри. Каждый год детки выставляют свои рисунки на международный конкурс.