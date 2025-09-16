Без «Оно» и «Зелёной мили» хотя бы в топ-5: в The Times определили лучшие экранизации Кинга — от №1 король ужасов бы вскипел

Без «Оно» и «Зеленой мили» хотя бы в топ-5: в The Times определили лучшие экранизации Кинга — от №1 король ужасов бы вскипел

В десятку лидеров попали сразу две новинки.

Стивен Кинг — автор, который давно превратился в отдельный поджанр. Его книги экранизируют с переменным успехом, но поток фильмов не иссякает: только за 2025 год выйдет сразу четыре проекта, включая «Долгую прогулку» и переосмысление «Бегущего человека».

Неудивительно, что журнал The Times решил выстроить личный хит-парад — двадцать лучших экранизаций Кинга. Получилось одновременно предсказуемо и неожиданно: в десятке нет «Оно» и «Зеленой мили», а на вершине красуется картина, которую сам автор на дух не переносит.

Кто остался за бортом топ-10

Последние позиции рейтинга заняли вполне уважаемые, но не самые очевидные фильмы: на 20-м месте «Мгла» Фрэнка Дарабонта с тем самым финалом, который до сих пор вызывает споры, выше — «Калейдоскоп ужасов» Джорджа Ромеро, «Кладбище домашних животных» и «1922».

К середине списка добрались «Кристина», «Куджо», «Игра Джералда» и «Доктор Сон» Майка Флэнегана, которому критики явно симпатизируют.

Любопытный штрих — «Оно» 2017 года в список все-таки попало, но на 11-й позиции. Фильм стал кассовым хитом и подарил публике отличную команду юных актеров, но обилие CGI и карикатурный Пеннивайз в итоге помешали пробиться выше.

Десятка сильнейших

На 10-м месте — свежак «Жизнь Чака» (2025), очень лиричная работа Флэнегана с Томом Хиддлстоном, которая делит зрителей на восторженных и недоумевающих. Девятую строчку заняла «Зеленая миля» — для многих это самый «слезный» фильм всех времена, но в The Times его обвинили в чрезмерной сентиментальности.

Восьмым стал «Мертвая зона» Дэвида Кроненберга — холодный, мрачный фильм с Кристофером Уокеном. Седьмое место досталось новенькой «Длинной прогулке» Фрэнсиса Лоуренса, где дистопия соседствует с подростковой дружбой. Шестым — «Останься со мной» Роба Райнера, эталонное кино о взрослении.

Дальше — классика: «Долорес Клейборн» с Кэти Бейтс на пятом месте, «Мизери» (и та же Бейтс, но уже с «Оскаром») на четвертом. Тройку открывает «Кэрри» Брайана Де Пальмы — первая экранизация Кинга, до сих пор бьющая по нервам.

Серебро — «Побег из Шоушенка». Тут без сюрпризов: фильм Дарабонта давно прописался в топе IMDb и остается образцом того, как из небольшой новеллы можно сделать большое кино.

И все-таки «Сияние»

На первом месте — «Сияние» Кубрика. Лента, которую Кинг ненавидит за холодность и трактовку Джека Торренса как безумца с первых кадров. Но именно этот фильм стал культовым: сцены с близняшками, лифтом крови и блужданиями по лабиринту давно обосновались в поп-культуре.

Возможно, в этом и кроется парадокс — великий рассказчик Кинг написал роман о боли и падении человека, а великий режиссер Кубрик снял фильм-кошмар, где место эмпатии заняло ледяное отчуждение.

Итог прост: топ The Times можно обсуждать, спорить, злиться на отсутствие любимых фильмов — но именно так работает наследие Кинга. Его тексты продолжают жить десятками экранных жизней, и в каждой версии мы видим отражение не только автора, но и режиссера, эпохи и зрителя.

