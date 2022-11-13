Без огромных губ и филлеров: естественная и самобытная красота внучки Янковского захватывает дух

К Елизавете Янковской с детства было приковано много внимания, ведь ее дедушка – легендарный Олег Янковский, а отец и брат – тоже известные актеры.

Янковская окончила режиссерский факультет ГИТИСа, играла на сцене МХАТа имени Чехова и театра «Практика». Быстро стало понятно, что Елизавета – не просто «блатная девочка», но и талантливая актриса, которая серьезно подходит к своей работе.

Вживаясь в роль Татьяны Берс-Кузминской для фильма «История одного назначения», артистка ездила по городу в карете и в старинном платье.

Также актриса снялась в картинах «Оптимисты-2» и «Пропавшая», но звездным прорывом для Янковской стала роль поэтессы Ники Турбиной в биографическом фильме «Ника» – ее игру оценили не только критики, но и зрители.

Елизавета Янковская не любит светскую шумиху и ведет скромный образ жизни. 27-летняя девушка отличается естественной красотой и не увлекается пластическими операциями. Избранником Янковской стал известный актер Александр Паль.