Без огромного парика и нелепых платьев: как вне сцены выглядит 64-летняя Кадышева

Сценический образ звезд всегда намного более эпатажный, чем их наряды в обычной жизни. Ярким примером этому служит Надежда Кадышева.

За годы работы на российской эстраде поклонники уже привыкли к ее роскошному амплуа. На концертах она не появляется без дорогих тяжелых платьев с пышными юбками и обилием украшений. Такие образы получаются вычурными, иногда нелепыми и перегруженными множеством деталей, но зато не заметить Кадышеву на сцене просто невозможно.

Также она предпочитает высокие шиньоны, огромные парики и эффектный, даже кричащий макияж. Но в реальной жизни исполнительница выбирает совсем другой стиль.

64-летнюю Кадышеву на снимках в соцсетях порой невозможно узнать. Перед пользователями предстает хрупкая блондинка в свободных блузках и юбках из натуральных материалов. Никаких драгоценностей или жемчужных ожерелий на певице нет, максимум — аккуратный кулон на тонкой цепочке.

Вне сцены звезда не делает и сложных укладок, оставляя светлые волосы распущенными. Неизменной остается лишь ее любовь к яркой помаде.