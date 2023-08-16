Без обмана не обошлось: развеян самый кровавый миф об Иване Грозном

Имя Ивана Грозного в истории обладает очень противоречивой репутацией. Эксперты отмечают значение его правления для всей Руси, однако царь показал себя как жестокого и своенравного человека. Не смягчался он даже по отношению к родным, что запечатлено в искусстве. Картина Репина, на которой изображен момент убийства монархом своего сына, известна во всем мире.

Но, как выяснилось, это не более, чем кровавый миф, который передается из уст в уста. Запустил его посланник польского короля, который побывал в Москве после похорон Грозного. Там же ему и рассказали легенду о жестоком царе, расправившемся со своим наследником. Эти слухи бурлили в среде зарубежных переводчиков.

Спустя несколько столетий историки растиражировали такую версию событий, закрепив ее в своих работах. Вот только ученые не принимали во внимание данные некоторых летописцев, утверждавших, что сын Грозного долго и мучительно болел. При дворе даже говорили, что тем самым он искупает все грехи отца.

Академик Николай Лихачев в своих трудах ссылался на документы, свидетельствовавшие о болезни Ивана Ивановича. Она и унесла жизнь еще молодого мужчины. А картина художника является лишь отражением популярного мифа.