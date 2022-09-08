Без обмана не обошлось: развеян самый красивый миф о «Ласковом мае»

Феномен популярности группы «Ласковый май» и после смерти солиста Юрия Шатунова озадачивает многих слушателей. Одни говорят о трогательном образе запевшего сироты, вторые — о простых и легко запоминающихся песнях, а третьи отдают дань уважения продюсеру группы Андрею Разину. Он действительно сделал многое для «раскрутки» «Ласкового мая», чем охотно хвалился в многочисленных интервью. Вот почему основные события развития коллектива поклонники знают только с его слов.

И к некоторым заявлением Разина нашлись вопросы. Например, одним из самых красивых мифов о группе является тот факт, что популярность к музыкантам пришла после того, как их песни крутили в поездах. Продюсер якобы подговаривал проводниц поставить кассету, объясняя, что в вагоне едет его девушка, которую ему надо задобрить. А пассажиры, услышав необычные композиции, позже интересовались у работников названием группы, передавая его по «сарафанному радио» дальше.

Но автор Дзен-канала «СКВОЗЬ ШУМЫ» усомнился в словах Разина, предположив, что без обмана здесь не обошлось. По мнению блогера, доступ к музыке находился лишь в радиорубке начальника поезда, поэтому проводницы самовольно ставить кассеты не могли. Также он подчеркнул, что далеко не всегда в составах вообще транслировались песни. Ведь тогда этим способом «раскрутки» воспользовалась бы и другие исполнители.