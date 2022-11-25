Без обиды не обошлось: омолодившуюся Долину втянули в новый скандал

Лариса Долина с недавних пор стала одной из самых обсуждаемых персон в отечественном шоу-бизнесе. Правда, поводы для разговоров о ней не всегда приятные.

Начиналось все вполне безобидно: артистка экстремально похудела, чем обрадовала своих поклонников и вызвала приступ зависти и ярости у хейтеров. Дошло до того, что певицу начали травить в Сети, отмечая, что та ведет себя слишком вызывающе — носит короткие юбки, делает яркий макияж и пользуется фотошопом.

Долина никогда не игнорировала выпады в свой адрес и ловко ставила злопыхателей на место. Звезда ясно дала понять, что она довольна и своей точеной фигурой, и новым стилем. К тому же многие отмечают, что исполнительница стала еще более уверенной в себе, что нередко бывает причиной разного рода конфликтов. Некоторые даже уверяют, что Лариса Александровна зазналась и начала страдать звездной болезнью.

На YouTube-канале «КП Самара » вышло новое интервью с преобразившейся певицей, признавшейся, что она оказалась втянута в новый скандал. На этот раз недопонимание у знаменитости случилось с ее близким другом — Вячеславом Фетисовым. Хоккеист принял участие в шоу «Маска», но Долина, оказавшаяся в жюри, его не узнала. «Он обиделся очень сильно», — подчеркнула артистка, заметив, что дружила со спортсменом ни много ни мало 40 лет.