Без нижнего белья перед камерой: одинокая Семенович потеряла всякий стыд

Много лет назад после серьезной травмы Анна Семенович ушла из фигурного катания. Рыжеволосая красавица с выдающимися формами, она быстро привлекла внимание мужских журналов. Закрепило успех звезды участие в группе «Блестящие». Уже много лет певица строит сольную карьеру, не теряя внимания публики.

В свои 45 лет пышнотелая дама все еще не замужем, детей у исполнительницы тоже нет. Многие жалеют Анну и предлагают ей поскорее найти себе избранника. Однако сама Семенович непрошеные советы игнорирует. Знаменитость наслаждается своей свободой и то и дело дразнит воздыхателей пикантными снимками в соцсетях.

Фотографий Анны Семенович в купальнике не счесть. Но красотка не прочь засветиться и без белья. Эротическое селфи с обнаженной грудью произвело фурор на личной странице певицы в Сети. На снимке экс-солистка «Блестящих» запечатлена во время очередного отпуска среди пальм и палящего солнца.