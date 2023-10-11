Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без нижнего белья перед камерой: одинокая Семенович потеряла всякий стыд

Без нижнего белья перед камерой: одинокая Семенович потеряла всякий стыд

11 октября 2023 18:45
Без нижнего белья перед камерой: одинокая Семенович потеряла всякий стыд

Красотка не боится прослыть вульгарной.

Много лет назад после серьезной травмы Анна Семенович ушла из фигурного катания. Рыжеволосая красавица с выдающимися формами, она быстро привлекла внимание мужских журналов. Закрепило успех звезды участие в группе «Блестящие». Уже много лет певица строит сольную карьеру, не теряя внимания публики.

В свои 45 лет пышнотелая дама все еще не замужем, детей у исполнительницы тоже нет. Многие жалеют Анну и предлагают ей поскорее найти себе избранника. Однако сама Семенович непрошеные советы игнорирует. Знаменитость наслаждается своей свободой и то и дело дразнит воздыхателей пикантными снимками в соцсетях.

Фотографий Анны Семенович в купальнике не счесть. Но красотка не прочь засветиться и без белья. Эротическое селфи с обнаженной грудью произвело фурор на личной странице певицы в Сети. На снимке экс-солистка «Блестящих» запечатлена во время очередного отпуска среди пальм и палящего солнца.

Без нижнего белья перед камерой: одинокая Семенович потеряла всякий стыд
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше