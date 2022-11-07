Без нижнего белья? 67-летняя Долина случайно «засветила» лишнее (фото)

Лариса Долина шокировала поклонников откровенным нарядом. На прошедшем выступлении в Красноярске она примерила синее платье, оголяющее практически все ее бедро, что не оставили без внимания многочисленные фанаты.

По мнению пользователей Сети, 67-летней Долиной нужно быть скромнее при выборе образов. Она уже совсем не в том возрасте, чтобы красоваться подобными платьями. При этом некоторые поклонники из-за глубокого выреза на бедре даже предположили, что на ней совсем нет нижнего белья.

«Как-то чересчур», — пишут пользователи Сети.

При этом другая часть поклонников осталась в восторге от экспериментов Долиной. В ее социальных сетях можно увидеть десятки восторженных комментариев, в которых фанаты хвалят платье и обращают внимание на красоту артистки.