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Киноафиша Статьи Без нижнего белья? 67-летняя Долина случайно «засветила» лишнее (фото)

Без нижнего белья? 67-летняя Долина случайно «засветила» лишнее (фото)

7 ноября 2022 14:30
Без нижнего белья? 67-летняя Долина случайно «засветила» лишнее (фото)

Артистка совсем не боится смелых экспериментов.

Лариса Долина шокировала поклонников откровенным нарядом. На прошедшем выступлении в Красноярске она примерила синее платье, оголяющее практически все ее бедро, что не оставили без внимания многочисленные фанаты.

По мнению пользователей Сети, 67-летней Долиной нужно быть скромнее при выборе образов. Она уже совсем не в том возрасте, чтобы красоваться подобными платьями. При этом некоторые поклонники из-за глубокого выреза на бедре даже предположили, что на ней совсем нет нижнего белья.

Без нижнего белья? 67-летняя Долина случайно «засветила» лишнее (фото)

«Как-то чересчур», — пишут пользователи Сети.

При этом другая часть поклонников осталась в восторге от экспериментов Долиной. В ее социальных сетях можно увидеть десятки восторженных комментариев, в которых фанаты хвалят платье и обращают внимание на красоту артистки.

«Красивое платье», «Вы самая прекрасная», «Всем бы так выглядеть на пенсии как вы», — уверены преданные фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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